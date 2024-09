Incendio nel quartiere Pianura a Napoli, trovato cadavere di un uomo: è giallo Le fiamme scaturite da alcune sterpaglie

Il cadavere di un uomo è stato trovato la notte scorsa, in seguito a un incendio poi domato dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto in via Torre Poerio, nel quartiere napoletano di Pianura. La persona deceduta, a quanto si apprende dalla polizia, non è stata ancora identificata. Le indagini su quanto accaduto sono affidate agli agenti della Squadra Mobile della questura.

Aggiornamento sulle indagini della polizia

Vanno avanti le indagini degli agenti della squadra mobile di Napoli per chiarire la dinamica dell'incendio divampato la scorsa notte in via Torre Poerio, nel quartiere napoletano di Pianura e dove è stato trovato il cadavere di un uomo. Fonti della questura hanno successivamente precisato che ad essere stato interessato dalle fiamme non è stato uno stabile - come appreso in un primo momento - ma alcune sterpaglie. Le fiamme sono state immediatamente domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia ed il sostituto procuratore di turno.