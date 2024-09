Porta Capuana: in sella a una bici tenta di disfarsi della sostanza stupefacente La polizia intercetta e arresta un 40enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato una bici con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha invertito la marcia e si è messo in fuga.

Gli operatori si sono posti al suo inseguimento e lo hanno raggiunto dopo il vano tentativo di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente, difatti l’incarto, recuperato dagli agenti, conteneva 30 dosi di crack ed una di cocaina.

Per questi motivi, l’indagato, un 44enne tunisino, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.