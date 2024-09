Tenta di eludere i controlli ma viene inseguito e bloccato: nei guai un minore Casoria: scoperto con la droga un 17enne

Gli genti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Pagano a Casoria, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 7 bustine contenenti circa 8 grammi di marijuana, 7 involucri di hashish del peso di circa 12 grammi e 6 pezzi di cocaina del peso di circa 2,5 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto un’altra busta di marijuana del peso complessivo di circa 66 grammi.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 17enne, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.