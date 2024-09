Droga nello zaino, prova a lanciare entrambi dalla finestra: arrestato Un 21enne in manette per detenzione di droga a fini di spaccio

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne. I carabinieri della stazione di Afragola lo hanno arrestato in mattinata, dopo aver sequestrato 13 panetti di hashish.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, il 21enne di Afragola ha provato a lanciare uno zaino dalla finestra. Il tentativo è stato vano e i militari hanno recuperato zaino e tutta la droga che conteneva. 1 chilo e 300 grammi circa di hashish, in 13 panetti da 100 grami. Il giovane ha provato a opporsi all’arresto ma è finito comunque in manette. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.