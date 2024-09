Caivano: brucia la cocaina con l’acido ma è troppo tardi Arrivano i carabinieri e arrestano un pusher

Blitz antidroga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia. A finire in manette un 39enne. I militari stanno percorrendo via Cairoli quando notano il 39enne che dalla finestra della propria abitazione sta consegnando due involucri ad un ragazzo.

Il cliente viene fermato, nella sua mano 2 dosi di cocaina. Il 39enne è già agli arresti domiciliari e si rifugia nel suo appartamento mentre i carabinieri lo raggiungono.

Entrati in casa, trovano l'uomo che sta riempiendo con dell’acido un barattolo al cui interno c’è della cocaina. Il 39enne viene bloccato e la perquisizione permette di rinvenire e sequestrare il barattolo con resti di sostanza stupefacente di tipo cocaina bruciata dall’acido, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello e delle forbici sporche di cocaina e 240 euro in contanti di vario taglio. L’arrestato è stato trasferito in carcere.