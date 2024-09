Sorpreso mentre tenta di rubare un’auto: carabinieri arrestano 33enne I carabinieri arrestano un 33enne

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per tentato furto aggravato un 33enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine.

I militari stanno percorrendo piazza Salerno quando notano l’uomo all’interno di una Citroen C1. L’uomo aveva appena forzato la portiera ed era impegnato con degli arnesi per avviare il quadro elettrico. Il 33enne non si è accorto dell’arrivo dei carabinieri ed è stato bloccato. L’arrestato è in attesa di giudizio. L’attrezzatura per lo scasso è stata sequestrata