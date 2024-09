Perde il controllo dello scooter, muore 19enne: stava tornando a casa La tragedia a Marano nel Napoletano

Tragedia all'alba in via Del Mare nel comune di Marano, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dello scooter ed e' morto dopo la caduta. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco prima delle 6. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale compagnia. Forse il ragazzo ha perso il controllo dello scooter a causa dell'alta velocita'.