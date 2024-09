Sperona lo scooter e nell'incidente muore 20enne: fermato per omicidio Avrebbe inseguito e investito di proposito il motorino: all'origine della lite, un amore contrastato

Carabinieri e Procura di Napoli Nord contestano i reati di omicidio volontario e tentato omicidio al giovane che ieri, a Marano di Napoli, ha provocato la morte del 20enne Corrado Finale, rimasto vittima di un tragico incidente stradale insieme ad un altro giovane.

Secondo gli investigatori, l'indagato avrebbe inseguito e investito la coppia di giovani centauri appositamente, dopo l'ennesima lite per un amore contrastato. Pare, infatti, che il giovane rimasto ferito avesse una relazione con la sorella del presunto assassino.

Da tempo, come si apprende da fonti investigative, i dissidi erano frequenti e andavano avanti: in più occasioni ci sarebbero state tensioni, fino al tragico epilogo avvenuto sulla via del Mare. L'investitore, dopo aver travolto i due giovani in scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. L'indagato si è poi presentato in caserma, accompagnato dall'avvocato.

Il motorino è finito prima contro un palo e poi contro una fioriera. Per il 20enne Corrado Finale non c'è stato nulla da fare. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona, che potranno aiutare a chiarire la dinamica della tragedia.