Lotta allo spaccio di droga: arrestato un pusher, in casa droga e soldi Blitz dei carabinieri ad Ercolano e Portici

Blitz antidroga ad Ercolano dei carabinieri della locale tenenza. Arrestato un giovane. I militari hanno perquisito l’abitazione del 28enne e lì hanno rinvenuto e sequestrato 310 grammi di marijuana. Sequestrati anche 96 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Trovati 1.585 euro ritenuti provento del reato.

L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle stesse ore controlli antidroga anche a Portici dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 17enne di San Giorgio a Cremano.

I militari, percorrendo via San Cristoforo, hanno fermato e controllato il ragazzo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 17 grammi e mezzo di hashish già suddivisa in dosi per la vendita al dettaglio. Il minorenne, affidato ai propri genitori, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.