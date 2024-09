Chiara colpita alla testa da una statua. Comune trova alloggio alla famiglia E' ancora grave la trentenne ricoverata all'Ospedale del Mare

Restano molto gravi le condizioni della turista padovana di 30 anni colpita ieri pomeriggio alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli. E' quanto riferiscono fonti dell'Ospedale del Mare dove la donna è stata trasferita dopo essere stata stabilizzata al Vecchio Pellegrini. La turista si trovava in via Sant'Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, particolarmente affollata. Un ultimo giro prima del ritorno a casa previsto ieri sera con un volo dall'aeroporto di Capodichino. Oggi sono stati effettuati una serie di esami diagnostici per verificare la situazione dell'attività cerebrale. Su quanto accaduto indaga la Polizia.

Per i familiari di Chiara che sono arrivati a Napoli dopo il tragico incidente avvenuto ieri ai Quartieri Spagnoli, e per il suo compagno, è stata trovata dal Comune una sistemazione nei pressi dell'Ospedale del Mare, in modo da poterla assistere durante il ricovero senza grandi spostamenti ed ulteriori preoccupazioni. Questa mattina l'assessore comunale Teresa Armato è andata in ospedale dove hanno confermato che le condizioni della giovane, sottoposta ieri sera ad un delicato intervento chirurgico, sono molto gravi. Armato ha anche incontrato i familiari rinnovando la vicinanza del sindaco Manfredi e di tutta l'Amministrazione che li sosterrà in ogni modo durante questo periodo di permanenza in città.