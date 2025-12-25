Tragedia di Natale a Caivano: extracomunitario muore tra le fiamme in casa Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tragedia di Natale a Caivano nel napoletano. Un cittadino extracomunitario è stato rinvenuto cadavere all'interno di un'abitazione andata in fiamme. E' successo in via Pisani 24, in località Pascarola. L'uomo non è stato ancora identificato. E' morto carbonizzato.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, ma ogni soccorso è stato inutile. Salma e appartamento sequestrati su disposizione della procura di Napoli nord. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Caivano. La causa più probabile del rogo, sembrerebbe un cortocircuito dell'impianto elettrico.