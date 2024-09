Minacciato con un coltello e rapinato in stazione: fermati gli autori Nei guai due napoletani, di 26 e 42 anni subito intercettati dalla polizia

Due persone, nel piazzale esterno della stazione di Napoli centrale, si sono avvicinate ad un ragazzo al quale hanno chiesto con insistenza delle monete. Il giovane, impaurito, ha preso il portafoglio per recuperarle quando, questi ultimi, gli hanno intimato di consegnarglielo senza opporre resistenza sotto la minaccia verbale dell’uso di un coltello. Inizialmente la vittima ha desistito ma i malfattori glielo hanno strappato con violenza dalle mani per poi darsi alla fuga.

Gli operatori del settore operativo di Napoli centrale, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare gli autori della rapina che, dopo poco, sono stati rintracciati all’esterno della stazione dove sono stati trovati in possesso della refurtiva asportata poco prima.

Due napoletani, di 26 e 42 anni con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati sottoposti a fermo per rapina in concorso, che è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto, per entrambi, la misura della custodia cautelare in carcere.