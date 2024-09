Crollo casa a Saviano, comunità sotto choc: ora è il momento del dolore Il prefetto Di Bari nuovamente nel centro del Nolano. Ora si spera per i due superstiti

A Saviano è ora il moneto del dolore per la morte delle quattro persone e dell'inchiesta avviata dalla Procura per cercare di stabilire cosa e perchè abbia provocato la deflagrazione che ha sventrato l'abitazione dove vivevano madre, padre e tre bambini. Pesantissimo il bilancio: Quattro morti e due feriti, di cui uno in condizioni critiche per via delle gravissimi ustioni riportate sul corpo.

Nella notte i vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita dell'ultima vittima rimasta sotto le macerie: quello della 79enne Autilia, che viveva al secondo piano della palazzina. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi che proprio nel suo appartamento si sarebbe verificata la fuga di gas o l'esplosione di una bombola.

Volge al termine la seconda giornata, colma di dolore e di perchè una tragedia simile abbia strappato alla vita i piccoli Giuseppe e Autilia Pia, rispettivamente di 6 e 4 anni, nipotini della 79enne, e la loro mamma, Vincenza, 41 anni. Ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata Antonio, 40 anni, papà dei bambini e marito di Vincenza, e il loro terzo figlio Gennaro, appena 2 anni.

A preoccupare sono le condizioni del 40enne. Al momento, fanno sapere i medici, le sue complesse condizioni generali rendono impossibile sciogliere la prognosi, che resta riservata. "È ancora presto per fare previsioni" hanno spiegato i medici.

Sotto choc l'intera comunità di Saviano che ora spera per il piccolo e per il suo papà. Ai parenti di vittime e feriti e a tutta la cittadinanza di Saviano il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nuovamente manifestato la sua vicinanza non solo morale, recandosi nel piccolo comune del Nolano anche oggi pomeriggio. “Dobbiamo fare in modo che al lutto on si sommino eventuali altre criticità", ha spiegato il prefetto al termine di un incontro con il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli. Il prefetto ha poi ringraziato tutti i soccorritori accorsi sul posto e che per ore ed ore hanno lavorato ininterrottamente.