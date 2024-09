Cade dal secondo piano della scuola, grave uno studente di 16 anni Il ragazzo è in codice rosso: indagano i carabinieri

E' ricoverato in gravi condizioni lo studente di 16 anni che questa mattina è precipitato dal secondo piano dell'istituto "Pantaleo" di Torre del Greco. Il ragazzo, che frequenta una terza, è precipitato per cause in corso di accertamento quando le lezioni erano già iniziate.

Gli altri studenti sono stati fatti allontanare e sistemati lontano dal luogo del dramma. Molti genitori si sono recati a scuola, provando a prelevare i propri figli, ma i cancelli della scuola sono rimasti chiusi. Caos in tutta la zona tra viale Ungheria e via della Repubblica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il 118 ha trasferito il ragazzo all'Ospedale del Mare di Napoli, dov'è ricoverato in codice rosso.