Tentato furto di due auto nel parcheggio di un centro commerciale: due arresti Il rapido intervento dei carabinieri a Casoria

Hanno 41 e 50 anni e sono finiti in manette per tentato furto aggravato. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria li hanno rintracciati in viale Europa, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dal personale di vigilanza di un noto centro commerciale.

Poco prima, hanno ricostruito i militari, i due avevano tentato di forzare due Fiat 500L in sosta nel parcheggio del negozio. Non riuscendo a portare a segno il furto, si sarebbero allontanati.



La loro auto è stata rintracciata pochi istanti dopo. Nel veicolo una torcia e un chiavino esagonale modificato per scardinare le portiere delle auto. Sono entrambi ai domiciliari, in attesa di giudizio.