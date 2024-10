Esercitazione Campi Flegrei: Allontanamento assistito dalla zona rossa Le parole del Capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo

Super movimentata l'area di incontro di Afragola a Napoli, dove stanno confluendo gli autobus con i cittadini provenienti dalle zone di attesa di Marano di Napoli e dal quartiere Fuorigrotta. Qui, come in tutte le altre 4 aree coinvolte nell’esercitazione, i partecipanti stanno ricevendo informazioni sulla pianificazione. Proiettato anche il documentario informativo su Campi Flegrei realizzato nell’ambito del piano di comunicazione alla popolazione da regione Campania e dipartimento di Protezione Civile.

La giornata di oggi:

"Si sperimenta sul campo l’allontanamento assistito dei cittadini della zona rossa dei Campi Flegrei. Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per una pianificazione efficace poiché sono loro gli attori principali del sistema di protezione civile".

Le parole del Capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo:

"Stiamo lavorando per fare in modo che la consapevolezza di vivere in una 'caldera' si diffonda sempre di più tra gli abitanti della zona rossa".

Il presidente del consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile e sentito il presidente della regione Campania, ha disposto l’attivazione della fase di allarme e l’allontanamento della popolazione della Zona rossa.

"Si tratta solo una esercitazione e non di uno scenario reale. Ma da questo momento, da questa dichiarazione, scatterebbero, come previsto dalla pianificazione nazionale campi flegrei per rischio vulcanico, le procedure per l’allontanamento obbligatorio della popolazione dalla zona rossa e il trasferimento nelle Regioni gemellate.

Per questo motivo oggi ci esercitiamo proprio insieme ai cittadini che hanno aderito ad ExeFlegrei2024, su questa parte del piano: testiamo il trasferimento assistito dei cittadini da 13 Aree di Attesa a 5 Aree di Incontro con i bus di regione Campania e sperimentiamo anche una piccola parte del tratto ferroviario.

ExeFlegrei2024".