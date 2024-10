Afragola: 11.000 euro di sanzioni al codice della strada per guida senza patente Intensificate le attività di controllo e monitoraggio del territorio

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli ha

intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a prevenire il mancato rispetto

del codice della strada.

Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio effettuate nelle ore serali di domenica, gli agenti della polizia locale hanno fermato e controllato 35 veicoli.

Sono stati elevati 2 verbali per guida senza patente, 6 verbali per guida di motocicli senza casco, 1 verbale per guida senza revisione, 1 verbale per aver superato i limiti di velocità previsti nel centro abitato, 4 verbali per non avere la documentazione dei veicoli al seguito. Il totale delle sanzioni elevate è di circa 11000 euro.