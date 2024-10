Napoli: danneggia alcune auto in sosta e si scaglia contro i poliziotti Le manette sono scattate ai polsi di un 44enne bulgaro

La polizia ha arrestato un 44enne bulgaro, con precedenti, per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni pubblici.

In particolare, gli agenti del III nucleo ordine pubblico, impegnati nei servizi di vigilanza in via Dei Greci, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato dei sanpietrini da una shopper, li ha lanciati contro i parabrezza di alcune auto in sosta, anche di servizio, danneggiandole.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno tentato di riportare la calma ma lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha proseguito nella sua condotta criminosa finché non è stato bloccato grazie al supporto dei nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Ancora, l’indagato, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva scagliandosi contro gli operatori e alla fine è stato arrestato.