L'omicidio del 15enne a Napoli: interrogati in questura alcuni minori La ricostruzione degli inquirenti potrebbe portare presto alla svolta

Indagini serrate per scoprire chi e percheè ha ucciso Emanuele Tufano, 15 anni, durante quella che appare sempre più una sparatoria tra bande di minorenni.

Il resoconto di Ciro De Pinto sul quotidiano Roma. Ci sono alcune immagini tratte dalle telecamere di esercizi commerciali tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, una in particolare, e la Squadra Mobile della polizia la sta visionando con attenzione.

In quelle scene, che durano pochi secondi, ci sarebbero elementi importanti per arrivare non solo a ricostruire con precisione la dinamica ma anche i responsabili dell'accaduto.

Il ragazzo, colpito da un solo proiettile alla schiena mentre scappava al fuoco di un altro gruppo di ragazzi, suoi coetanei per lo piu', armati di pistola. Una scia di 200 metri di colpi e almeno due armi. I proiettili si sono conficcati anche nelle auto e nelle vetrine di corso Umberto. Emanuele e i suoi due amici di 14 e 17 anni, feriti e ricorsi alle cure dei medici, forse avevano dato fastidio a qualcuno o forse avevano un appuntamento per chiarire uno screzio tra bande di giovanissimi.

Lui era incensurato, la mattina studiava e il pomeriggio invece lavora come apprendista meccanico. Ma questo non e' bastato, secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, ad allontanarlo da cattive compagnia al rione Sanita', dove abitava con i genitori, entrambi incensurati e lavoratori, e un fratello definito 'turbolento'. La Squadra Mobile - riporta il quotidiano Roma - ha ascoltato anche durante la notte alcuni ragazzi. Almeno tre sono arrivati in questura accompagnati da genitori.