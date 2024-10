Rissa a colpi di bastone: tre arresti della polizia a Torre Annunziata Il grave episodio si è verificato durante i festeggiamento patronali

La polizia ha arrestato tre persone di 20, 45 e 47anni, di cui due con precedenti di polizia, per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, il 20enne è stato, denunciato anche per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere mentre il 47enne per danneggiamento aggravato poiché, una volta posto in sicurezza all’interno dell’auto di servizio ha danneggiato la paratia divisoria di sicurezza posteriore del veicolo con violenti calci.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, in occasione dei festeggiamenti patronali, nel transitare in via Dogane, hanno notato tre persone litigare in modo violento tra loro, uno dei quali anche con un bastone di legno.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, i tre accertando che la lite era scaturita da futili motivi.