Criminalità, Gratteri: "Riempiamo di telecamere la provincia di Napoli" Il monito dopo la morte del 15enne al corso Umberto

"Io non sono un sociologo, un educatore, faccio il magistrato, il procuratore capo della Repubblica. A Napoli c'è una scopertura di organico del 10 per cento, in Veneto del 40 per cento. Qui a Napoli ci sono tra i migliori investigatori d'Italia, scopriamo l'80 per cento dei reati di strada e siamo di gran lunga superiori alla media e abbiamo dato un'accelerazione anche dal punto di vista dei risultati rispetto al passato".

Così il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri in merito all'uccisione, nella notte tra mercoledì e giovedì, di un 15enne a colpi d'arma da fuoco al Corso Umberto.

"So che il Comune e la Regione hanno stanziato soldi per più telecamere - ha aggiunto - se ci sono più soldi mettiamo più telecamere perché più telecamere abbiamo e meglio è, e riusciamo a scoprire più reati perché se qualcuno pensa che con i pedinamenti risolviamo i problemi della sicurezza sul piano investigativo vuol dire che non conosce la realtà criminale di questo momento. La cosa che più di tutti mi viene in mente oggi - ha concluso - è che se ci sono soldi disponibili riempiamo di telecamere la provincia di Napoli".