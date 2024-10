Lotta allo spaccio di droga nelle strade di Monteruscello: due arresti A finire in manette un 24enne incensurato e un 49enne

Due blitz antidroga a Pozzuoli per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. A finire in manette un 24enne incensurato e un 49enne già noto alle forze dell’ordine. Sono entrambi di Monteruscello.

Questa notte i carabinieri hanno fatto visita a casa del ragazzo. Nella cantina un vero e proprio locale allestito per il confezionamento dello stupefacente con tanto di macchine per il sottovuoto e bilancini. Rinvenuti 500 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sequestrata anche la somma in contanti di 150 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.



A via de Curtis, invece, l’altro arresto. I carabinieri hanno sorpreso un uomo che alla vista dei militari tentava di fuggire gettando un bilancino di precisione. Il 49enne è stato bloccato e trovato in possesso di un panetto di hashish da 65 grammi e di 90 euro in contanti ritenuti provento del reato.