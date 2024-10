Muore bimba di dieci mesi: disposta l'autopsia E' accaduto nel Rione delle Salicelle

Una bimba di 10 mesi è morta per cause naturali, secondo quanto si riferisce alla Polizia. E' stato comunque disposta l'autopsia per fare completa chiarezza sulle cause del decesso. In mattinata gli agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell'isolato 1 del rione Salicelle ad Afragola. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata all'ospedale di Giugliano.