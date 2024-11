Omicidio di San Sebastiano al Vesuvio, convalidato il fermo del 17enne Il minorenne indagato per l'assassinio di Santo Romano tornerà a Nisida

E' stato convalidato il fermo del 17enne accusato di aver sparato e ucciso Santo Romano, il 19enne di San Sebastiano al Vesuvio morto dopo una lite.

E' quanto stabilito al termine dell'udienza di convalida presso il tribunale per i minori di Napoli. Il 17enne, reo confesso, tornerà dunque a Nisida.

In queste ore, invece, è in programma l'autopsia sul corpo della vittima: una volta terminati gli accertamenti, la salma di Santo Romano sarà restituita ai familiari per i funerali.