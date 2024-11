Napoli, via Foria: evade dai domiciliari e viene arrestato In manette un 20enne napoletano per evasione e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, con la collaborazione degli agenti del commissariato San Carlo Arena, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga. Il giovane infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.