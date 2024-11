Docente picchiata dai genitori, rientro a scuola con la scorta dei carabinieri Rientro in classe "blindato": la dirigente ha chiesto la presenza dei militari ai cancelli

Un rientro a scuola "blindato", dopo il grave episodio di cronaca che ha coinvolto una docente di sostegno, aggredita da un gruppo di una trentina di genitori.

La dirigente dell'istituto "Salvati" di Castellammare di Stabia, Donatella Ambrosio, ha chiesto espressamente la presenza di una pattuglia dell'arma all'ingresso della scuola.

L'obiettivo è garantire un ritorno in classe in sicurezza, mentre proseguono le indagini per identificare i genitori che si sono resi responsabili dell'aggressione alla professoressa e al papà.

Si prova a capire anche l'origine delle voci sui presunti comportamenti "inopportuni" alla base della rabbia dei genitori. Non si esclude che possa trattarsi di voci false messe in giro da alcuni alunni, sospesi per punizione dopo essere stati sorpresi dalla docente a fumare.