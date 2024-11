Maltempo: cede la tettoia di un centro commerciale, ferito un operaio Un uomo di ventinove anni: è fuori pericolo secondo i Carabinieri

Operaio travolto da una tettoia nel cantiere del centro commerciale, ricoverato in gravi condizioni. Questa mattina incidente sul lavoro a Torre Annunziata, dove i carabinieri sono intervenuti nel cantiere presso il centro commerciale Maximal. Poco prima parte della tettoia ha travolto un operaio di 29 anni. L'uomo - ancora incosciente - è stato trasferito dal 118 nell'ospedale del Mare di NAPOLI per politraumi da schiacciamento. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro dell'area. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Sul posto si sta recando anche personale dell'Asl.

Fortunatamente, riferiscono i Carabinieri, l'operaio rimasto ferito nell'incidente sul lavoro all'interno di un centro commerciale da inaugurare a Torre Annunziata, è vigile, stabile e non ha riportato fratture. E' fuori pericolo