Strade di sangue, due incidenti in poche ore: muore 17enne, grave 49enne Schianto fatale a Marigliano, altro grave sinistro a Qualiano

Ancora sangue sulle strade della Campania: due sinistri nelle ultime ore in provincia di Napoli. Ieri sera a Marigliano scontro auto-scooter in via Nuova del Bosco.

Ad avere la peggio il minorenne, deceduto durante il trasporto in ospedale. In sella con lui un coetaneo, che non sarebbe in pericolo di vita. Per il conducente dell'auto, un 79enne, solo ferite rilievi. Si indaga per ricostruire la dinamica.

A Qualiano, invece, i carabinieri sono intervenuti sulla Circumvallazione esterna per un altro incidente. Uno scooter è finito con un'autro in retromarcia: l'uomo, un 49enne, è stato trasportato al Cardarelli in prognosi riservata.