Diede alle fiamme un ragazzo su una panchina, lui morì: condannato all'ergastolo Carcere a vita per Pasquale Pezzella, è accusato dell'omicidio di Nicola Liguori, morto dopo mesi in ospedale

È accusato di aver dato alle fiamme il 39enne Nicola Liguori: è arrivata la condanna all'ergastolo per Pasquale Pezzella.

Si è chiuso dinanzi ai giudici della Corte d'Assise di Napoli, il processo al 36enne accusato dell'omicidio avvenuto a Frattamaggiore. Nicola Liguori fu dato alle fiamme il 1° luglio 2022 mentre era su una panchina durante una videochiamata con la fidanzata.

La ragazza fornì un identikit dell'assassino, che non coincideva del tutto con quello dell'imputato che ha sempre sostenuto di essere innocente. Ma ad accusare il 36enne fu proprio la vittima che, durante il trasporto in ospedale, disse il nome Pasquale al fratello, mentre durante l'incidente probatorio in collegamento dall'ospedale sussurrò il nome di Pezzella.

Liguori, poi, morì dopo circa 10 mesi di agonia. Vittima e imputato si conoscevano bene perché cresciuti nello stesso quartiere di Frattamaggiore.