Ancora armi tra i minori a Napoli: nuove denunce Il bilancio dei controlli del fine settimana

Ancora armi tra i minori, ancora denunce dei carabinieri al termine dei controlli sulla movida a Napoli. Un 15enne è stato sorpreso in via Verdi, a pochi passi da via Toledo e dalla Galleria Umberto I. Nelle sue tasche un coltello a serramanico di 16 centimetri. Altri controlli alle stazioni della metro di Vanvitelli e Piscinola: un ragazzino di appena 12 anni aveva in tasca un coltellino a serramanico ed è stato segnalato alla procura per i minori. Poco più grande il 16enne sorpreso con una lama all'uscita della fermata di Piscinola, che è stato denunciato. Un coltello da cucina è stato sequestrato ad un 19enne: lo nascondeva nel sottosella del motorino. Nel servizio organizzato nella notte dai militari della compagnia Vomero, con la collaborazione del Reggimento Campania, della Guardia di Finanza, della polizia locale dell'Asl Napoli 1 Centro e dell'Enel, ha portato a due denunce di parcheggiatori abusivi. Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi commerciali della zona. Su 17 attività ispezionate, diverse sono risultate in violazione di norme igienico-sanitarie e fiscali. Alcuni locali sono stati sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale, mentre altri sono stati colpiti da provvedimenti più gravi, come la sospensione dell'attività per carenti condizioni igienico-sanitarie. In due casi, sono stati sequestrati complessivamente 60 kg di alimenti privi di tracciabilità, mentre sono state elevate sanzioni per la mancata applicazione delle norme Haccp e per la scarsa pulizia degli ambienti. Le multe complessive nei confronti delle attività commerciali superano i 13.000 euro. 46 le sanzioni per violazioni al codice della strada, molte per mancato utilizzo del casco protettivo. Otto i veicoli sequestrati.