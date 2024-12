Maltempo, non c'è tregua in Campania: massima allerta fino a lunedì 9 Temporali e mare agitato, situazione a rischio su tutto il territorio regionale

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo in vigore di livello Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la Campania, di ulteriori 24 ore: la criticità permarrà fino alle 23.59 di domani, lunedì 9 dicembre.

Fino alle 23.59 di oggi, oltre ai temporali, si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Dalla mezzanotte i venti e il moto ondoso si attenueranno e sulla zona 4, Alta Irpinia e Sannio, diminuiranno anche le piogge e si passerà al livello verde.

Sul resto della Campania la perturbazione porterà rovesci e temporali associati a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli.

Difficoltà per i collegamenti nel golfo di Napoli

Difficolta' nel golfo di Napoli per i collegamenti marittimi veloci con Ischia, Procida e Capri che, a causa del mare grosso, sono in parte saltati. Danni, a causa del forte vento e delle abbondanti piogge, si riscontrano nel Salernitano e, precisamente, in localita' Ponte Barizzo di Capaccio Paestum. Li', i vigili del fuoco di Agropoli sono impegnati a effettuare interventi di messa in sicurezza e di rimozione di alberi e pali della telecomunicazione che sono caduti sulla strada, provocando anche problemi alla viabilita'