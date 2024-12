Ciarambino: "Pomigliano è la mia città e oggi è scossa da un fatto grave" Dichiarazione della vice presidente del consiglio regionale

"Pomigliano è la mia città e oggi è scossa da un fatto grave, con l'invio della Commissione d'accesso da parte del Prefetto di Napoli su indicazione del ministro dell'interno, per verificare eventuali infiltrazioni camorristiche.

Si tratta di una circostanza che mai avrei desiderato per la mia Pomigliano, da sempre un modello per il territorio, da sempre emblema di operosità, cultura, competenza, e che getta un'ombra densa sulle istituzioni.

Come persona e come politico che si batte da sempre per la giustizia e la buona amministrazione mi aspetto che si faccia presto chiarezza, con l'auspicio che possano dissiparsi quei sospetti che allarmano ogni cittadino che ama la propria città e ha a cuore la legalità".