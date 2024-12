Violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni: arrestato un 71enne Ad incastrare l'uomo, le immagini della videosorveglianza e alcune chat delle sue amiche

Un 71enne è stato arrestato dai carabinieri nel napoletano con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 11 anni. Nei suoi confronti i militari della stazione di Pimonte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina.

Secondo quanto ricostruito, lo scorso 2 novembre il 71enne, dopo avere accompagnato il nipotino di 2 anni in un parco giochi, avrebbe incontrato un gruppo di ragazzini, tra i quali l'11enne alla quale, in maniera repentina, in modo da sorprenderla e impedirne la reazione, avrebbe palpeggiato il sedere, provocandole anche nei giorni seguenti al fatto una forte sensazione di paura, angoscia ed apprensione.

Alla ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno contribuito l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, le testimonianze raccolte e le analisi delle chat, tra le giovani ragazzine, che hanno avuto luogo immediatamente dopo i fatti. Il 71enne è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.