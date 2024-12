Schiaffi, pugni e gomitate ai vigili: fermato parcheggiatore abusivo L'uomo pretendeva denaro anche per la sosta sulle strisce blu: la segnalazione dei cittadini

Gli agenti dell’Unità operativa Avvocata, a seguito a segnalazioni di cittadini, sono intervenuti in via Conte di Ruvo dove è stata accertata la presenza di un individuo che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore, pretendendo denaro dagli automobilisti per consentire la sosta su stalli regolarmente contrassegnati con strisce blu.

Alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto insultando e minacciando gli agenti. La situazione è degenerata quando l'indagato ha aggredito i vigili con schiaffi, pugni e gomitate, provocando contusioni multiple.

Alla fine il 43enne napolestano è stato condotto al comando, che lo hanno denunciato.