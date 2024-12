Controlli rigidi dei carabinieri prima del Natale a Napoli: arresti e denunce Lotta alla contraffazione e ai paecheggoatori abusivi

Era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia ma varie volte i carabinieri della stazione Borgoloreto non lo avevano trovato in casa. Hanno segnalato le violazioni ed il tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di aggravamento per cui l’uomo, un 40enne del quartiere Borgoloreto, è stato arrestato e tradotto in carcere.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un maxi servizio svolto dai militari della compagnia Napoli-Stella, del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania.



I controlli e le perquisizioni hanno permesso anche di scoprire un 71enne di San Pietro a Patierno che, in detenzione domiciliare, nascondeva a casa con la complicità dei figlio 21 felpe contraffatte, numerose patch di una famosa casa di abbigliamento ed una pressa per stampare su tessuto.

Il tutto è stato sequestrato; i due sono stati denunciati per contraffazione.



Davanti all’ospedale San Gennaro dei poveri i carabinieri hanno denunciato un parcheggiatore abusivo che infastidiva i pazienti. Sequestrato l’incasso illecito.

Lo stesso è accaduto ad una 45enne del Rione che, pur guidando uno scooter, non ha mai conseguito la patente né ha mai avuto lo scrupolo di attivare l’assicurazione per il veicolo. Lei è stata denunciata per guida senza patente, lo scooter sequestrato.



In via Torino invece i militari hanno rintracciato il ladro di un telefono appena rubato: la vittima era corsa in caserma a denunciare e, grazie alla localizzazione, i militari hanno individuato la posizione del dispositivo, trovandolo nelle mani di un 35enne di origini nigeriane. L’uomo, alla loro vista, ha provato a dileguarsi ma è stato bloccato e denunciato per ricettazione.

Il telefono è stato restituito al proprietario.



Capitolo armi e droga: 300 grammi di marijuana, un caricatore e 58 cartucce calibro 9 sono stati rinvenuti nel vano sella di uno scooter. Nell’intera giornata di controlli sono state contestate infrazioni al Codice della Strada per più di 30.000 euro.