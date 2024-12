Scoperte cartucce e materiale per la realizzazione di artifizi pirotecnici Una denuncia da parte della polizia a Pompei

La polizia ha denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per omessa denuncia di materie esplodenti un 50enne di Pompei.

In particolare, gli agenti del commissariato di Pompei, durante i servizi di contrasto alla fabbricazione e vendita di artifizi pirotecnici, hanno controllato un garage dove hanno scoperto, all’interno di un borsone da palestra, 42 cartucce da fucile calibro 12 mentre, negli altri ambienti del locale, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 3 kg di polvere pirica, 144 contenitori in plastica, circa 5 kg di tappi in cartone e altri circa 4 kg e mezzo di carta, tutti materiali utilizzati per il confezionamento di artifici pirotecnici illegali.