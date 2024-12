Tragedia al passaggio a livello: bimbo di 10 anni investito e ucciso Ad annunciarlo il presidente di Eav, Umberto de Gregorio

Un bambino di dieci anni di nazionalità polacca è stato investito e ucciso ad un passaggio a livello. La tragedia è avvenuta a Nola.

A darne notizia il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, in un post su facebook.

Un'auto avrebbe accelerato mentre le barriere stavano per abbassarsi, investendo il bambino che si trovava dall'altro lato della strada.

"Una tragedia, non ci sono parole - ha commentato De Gregorio -. Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sul passaggio a livello. Rfi punta all'eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche Eav nel suo piccolo elimina tutti i passaggi a livello appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria".