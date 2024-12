Caivano. Il prefetto: "Impegno totale delle istituzioni" Di Bari: "Mancata messa provoca smarrimento: siamo vicini a Don Patriciello"

"La mancata celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale nella parrocchia San Paolo Apostolo in Caivano provoca smarrimento e, nel contempo, innesta un moto di solidarietà e vicinanza nei confronti di don Maurizio Patriciello, il parroco di Parco Verde dove recentemente sono state sgomberate trentasei famiglie". Lo dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari parlando di quanto accaduto a Caivano la sera della vigilia di Natale. "È il momento in cui la distinzione tra il bene e il male chiama tutti ad una più incisiva responsabilità e determinazione per assicurare a quel territorio un futuro di dignità", aggiunge il prefetto. Per di Bari "l'impegno delle istituzioni, ad iniziare dal Governo , è totale per affrontare una sfida che deve essere vinta sia per contrastare la camorra sia per superare le criticità nell'ambito sociale".