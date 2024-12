Napoli, Arenaccia: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 56enne napoletano

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arenaccia all’altezza di vico Polveriera, hanno notato un soggetto che, a passo svelto e con delle banconote tra le mani, si è diretto verso un’autovettura con a bordo un uomo al quale ha consegnato il denaro in cambio di qualcosa.

I poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potesse essere uno scambio di soldi-sostanza stupefacente, sono immediatamente intervenuti ed hanno raggiunto entrambi i soggetti. Difatti, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina; il conducente del veicolo, invece, è stato trovato in possesso di 4 dosi della stessa sostanza stupefacente e di 120 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.