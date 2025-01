Botti di Capodanno: oltre 35 feriti a Napoli, due per proiettili vaganti Primo bilancio provvisorio in Campania

C'è un primo bilancio provvisorio sulla notte dei botti in Campania con epicentro a Napoli. Nel capoluogo campano sarebbe oltre 35 i feriti, nessuno però rusulta essere in gravi condizioni. Due sarebbero state colpite da proiettili vaganti. Si tratta di una ragazza 23enne e un giovane di nazionalità straniera, ricoverato in ospedale. 54 totali, bollettino aggiornato alle 10.00 stamane.

Tra i feriti molti sono minorenni. Ma stando ai primi primi numeri, non si registrano morti, grazie soprattutto ai controlli rafforzati e ai numerosi sequestri effettuati in precedenza da carabinieri, polizia e guardia di finanza. Molti sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi lungo le strade causati dall'esplosione di petardi.

Capodanno blindato anche nelle province campane: a Salerno due feriti gravi, nove nel casertano tra cui l'amputazione della mano ad una persona ad Aversa, tre feriti in alta Irpinia medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Accessi comunque dimezzati rispetto agli altri anni, pari a zero ad Ariano Irpino, nelle aree interne. Bilancio che potrà essere più chiaro solo nelle prossime ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi lungo le strade causati dall'esplosione di petardi. Le forze dell'ordine invitano soprattutto i bambini a non raccoglie in strada botti inesplosi.