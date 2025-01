Tre fori di proiettile vicino all'ingresso del cimitero di Portici: si indaga Si ipotizza un'azione intimidatoria, non ci sono feriti.

Un inquietante ritrovamento ha scosso la tranquilla cittadina vesuviana nella mattinata di oggi, quando sono stati scoperti tre fori di proiettile sulla porta d'ingresso agli spogliatoi e ai servizi igienici del personale dipendente, situati nei pressi dell’ingresso principale del cimitero di Portici. L'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine, che si sono recate sul luogo per avviare le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, i fori sarebbero stati causati da un’esplosione avvenuta durante la notte. I carabinieri della stazione di Portici, insieme a quelli della sezione operativa di Torre del Greco, hanno effettuato un sopralluogo in via dei Cipressi, zona che si trova a breve distanza dall’ingresso principale del cimitero. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, né tra il personale del cimitero né tra i passanti. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di comprendere la matrice dell'incidente e di ricostruire la dinamica dell’evento. Si ipotizza che l’attacco possa essere riconducibile a un'azione intimidatoria, ma le indagini sono ancora in fase preliminare. Non è escluso che possano emergere nuove informazioni nei prossimi giorni, dato che le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Portici, che si sono detti allarmati per la vicinanza del cimitero a zone residenziali e per la natura dell'incidente, che lascia pensare a un atto di violenza deliberato. La notizia dei colpi di arma da fuoco arriva in un periodo in cui la sicurezza nella zona sta già destando diverse preoccupazioni e il ritrovamento di tre fori di proiettile in una zona pubblica non fa che aumentare il clima di allerta. L'area intorno al cimitero, che normalmente non è teatro di episodi simili, è stata transennata durante i rilievi dei carabinieri, mentre gli investigatori continuano a lavorare per determinare se si tratti di un caso isolato o se vi possano essere altre implicazioni legate a fenomeni criminali più ampi.