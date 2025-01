Napoli, Borgo Sant’Antonio: evade dai domiciliari e viene arrestato Si aggrava la posizione di un 33enne

La polizia ha arrestato un 33enne napoletano per evasione. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga, l’uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Controlli anche a Mergellina e Piazza Garibaldi

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, con la collaborazione della polizia municipale e dei militari dell’esercito italiano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Mergellina e piazza Garibaldi nel corso del quale sono state identificate complessivamente 205 persone, di cui 35 con precedenti di polizia e controllati 71 veicoli.