Controlli antidroga dei carabinieri a Scampia: arrestato un 27enne Rinvenute diverse dosi di cocaina e denaro

A Scampia proseguono i controlli antidroga da parte dei carabinieri della compagnia Vomero. A farne le spese questa volta un 27enne, già noto alle forze dell’ordine.

I militari della stazione Napoli Marianella hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto 23 dosi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di 1.850 euro ritenuta provento del reato. Il 27enne è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.