Camorra: concessi i domiciliari a Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino Tina Rispoli è indagata per concorso esterno in associazione di stampo mafioso

Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli, Ivana Salvatore, ha deciso di concedere gli arresti domiciliari a Tina Rispoli, indagata per concorso esterno in associazione di stampo mafioso con il clan degli scissionisti Amato-Pagano. La decisione arriva dopo oltre un anno di detenzione, accogliendo la richiesta degli avvocati della donna, Sergio Cola e Andrea Imperato, che hanno presentato un'istanza di revisione delle esigenze cautelari.

Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, noto esponente del clan Amato-Pagano, è anche moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, attualmente ancora in carcere. La donna, accusata di favorire l'attività del clan, è sotto processo in rito abbreviato, con il procedimento che prosegue nelle aule di giustizia.

Il GIP ha ritenuto che le esigenze cautelari non giustificassero più la permanenza in carcere, consentendo così il passaggio agli arresti domiciliari. La decisione ha suscitato attenzione mediatica, data la rilevanza della figura di Tina Rispoli all'interno degli ambienti della camorra napoletana e per il suo legame con noti esponenti del crimine organizzato.