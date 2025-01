Napoli Vomero, ruba in sacrestia: carabinieri trovano il ladro e lo denunciano E' successo mentre i fedeli stavano pregando in chiesa

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero insieme ai militari della locale stazione hanno denunciato per furto aggravato un 54enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

In serata, durante la celebrazione della santa messa, qualcuno si era intrufolato nella chiesa San Gennaro al Vomero a via Bernini. Mentre i fedeli pregavano, una persona ne aveva approfittato per entrare in sacrestia e aveva rubato lo smartphone del parroco e le offerte dei credenti, 60 euro.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al 54enne e durante la perquisizione è stato rinvenuto il telefono cellulare che è stato consegnato al legittimo proprietario.