Ciambriello: "Emergenza tutela della salute mentale nel carcere di Poggioreale" La denuncia e la proposta del garante campano

All’uscita dal carcere di Poggioreale, dopo alcuni colloqui con i detenuti, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ribadisce: "Oggi erano presenti 2037 detenuti, di cui 245 con problemi psichiatrici dislocati tra vari reparti tra cui il Firenze, Livorno sx, Milano sx, Avellino dx e infine alcuni nel reparto San Paolo.81 sono i detenuti psicotici.

Mi rivolgo, ancora una volta, all’Asl, alla Regione Campania e alla politica che ancora non entra nel merito dell’urgenza della tutela della salute mentale all’interno dell’Istituto. Occorre applicare il decreto n.6 del 25/1/2018 ex art.33.3, bisogna istituire da subito un’Unità operativa semplice Dipartimento di Salute Mentale interno, prevista dalla delibera ma non ancora applicata!”

Continua il garante: “Come nel dipartimento di salute mentale è formato da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, oss, così nel carcere devono esserci queste figure. Attualmente a Poggioreale sono 2 gli psichiatri presenti. Dunque, per curare la malattia mentale non occorre solo la presenza dello psichiatra.”