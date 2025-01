Scampia: ruba un'auto, tenta la fuga ma viene raggiunto e arrestato In manette un 17enne napoletano con l'accusa di furto aggravato

La polizia ha arrestato per furto aggravato un 17enne napoletano con precedenti. Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ciliegi, hanno notato quattro persone a bordo di due autovetture procedere a forte velocità.

In quei frangenti, i rispettivi conducenti, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga in direzione via Emilio Scaglione.

Ne è nato un lungo inseguimento fino a quando gli occupanti, giunti in via Compagnone, hanno abbandonato i due veicoli dandosi alla fuga a piedi, tuttavia, gli operatori hanno bloccato uno di essi identificandolo per il 17enne.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno appurato che una delle due auto presentava dei danni al nottolino di accensione, nel quale era inserita una chiave esagonale a “T”, ed era stata asportata dal predetto, insieme ai complici, poco prima, in via Nuova Toscanella. Infine, la vettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.