Arrestato 45enne per detenzione di armi e droga Una perquisizione che ha portato al ritrovamento di 8 panetti sottovuoto

I Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) di Napoli hanno arrestato un uomo di 45 anni, sorpreso con un'ingente quantità di sostanze stupefacenti e armi illegali. L’operazione, che inizialmente mirava a una semplice ispezione per verificare la conformità alle normative di igiene e sicurezza sanitaria, ha preso una piega sorprendente quando il titolare dell’immobile si è mostrato visibilmente nervoso e agitato.

L’atteggiamento sospetto ha indotto i Carabinieri a procedere con una perquisizione approfondita, che ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina: 8 panetti sottovuoto del peso complessivo di circa 1,3 kg e 11 involucri termosaldati per un totale di 15 grammi. Non solo droga, ma anche armi da fuoco: è stata infatti trovata una pistola di grosso calibro con la matricola abrasa e numerosi munizionamenti di diverso calibro.

Durante l’ispezione, i militari hanno anche scoperto bilance di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e una somma di denaro in contante, suddivisa in banconote di diverso taglio, per alcune migliaia di euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze stupefacenti.