Malore improvviso: turista texana, operata e salvata all'ospedale San Paolo La donna era a Napoli per festeggiare l’anniversario di matrimonio. Ecco cosa è successo

Un malore improvviso, la chiamata al 118, poi il primo ricovero in Pronto Soccorso. La storia è quella di una turista americana arrivata in Italia con il marito per festeggiare il 46° anniversario di matrimonio. Julia (nome di fantasia per tutelarne la privacy), 71 anni, fin dal primo giorno a Napoli ha cominciato a star male. Chiamato il 118 e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del Presidio San Paolo, dove, dopo tutti gli esami diagnostici del caso, le hanno diagnosticato una colecistite acuta.

Sottoposta a terapia medica con idratazione e antibioticoterapia, ha ottenuto una remissione della sintomatologia e quindi dimessa in buone condizioni cliniche. Tuttavia, dopo 3 giorni dalla dimissione, la donna ha avuto un nuovo episodio acuto ed è giunta nuovamente al pronto soccorso dello stesso ospedale dove ha effettuato tempestivamente tutti gli esami del caso quindi prelievi ematochimici, elettrocardiogramma, visita chirurgica, ecografia addominale che ha evidenziato colecisti litiasica con pareti ispessite ed edematose e nella stessa giornata trasferita alla UOC di Chirurgia Generale diretta da Alberto D’Agostino. Qui, per una valutazione più approfondita, Julia ha effettuato, inoltre, una colangio-RM e pertanto, alla luce del quadro clinico e degli esami strumentali, è stata posta indicazione a intervento chirurgico d’urgenza. Julia è stata sottoposta a colecistectomia laparoscopica (chirurghi Domenico Fico, Alessio Ruggiero. Anestesista Maria Lucia Tuccillo supportati da tutta l’equipe infermieristica coordinata da Vincenzo Nota). Il decorso post-operatorio è stato regolare. La paziente ha proseguito il monitoraggio clinico con visite quotidiane e prelievi ematochimici fino alla dimissione.

“Anche in questo caso le donne e gli uomini dell’ASL Napoli 1 Centro sono stati straordinari – afferma Ciro Verdoliva – direttore generale della ASL Napoli 1 Centro”. “Grazie alla loro professionalità e competenza hanno trattato un caso clinico al meglio. Una sanità d’eccellenza che ogni giorno offre risposte ai nostri concittadini e, quando serve, anche a chi è a Napoli solo di passaggio”. “Un grazie va sicuramente anche a Julia per i ringraziamenti inviati ai protagonisti di questa nuova pagina di buona sanità”.

E’ di pochi giorni fa, infatti, una lettera di encomio inviata al San Paolo da Julia, dove ha scritto bellissime parole nei confronti del personale tutto che l’ha assistita e curata e che vogliamo far leggere anche a voi.

Carissimi dottori Antonio Graunaniello, D'Agnostino, Eleonora Cardone, Infermiera capo reparto di chirurgia Giovana, reparto di chirurgia P.O.S.Paolo,

Vi mando tanti, tanti ringraziamenti e complimenti per le cure mediche di qualità superiore che mi avete dato quando sono stata colpita all'improvviso dall'emergenza medica di "Colecistite Acuta Litiasica" e per le vostre cure dall'Il al 20 dicembre 2024 all'Ospedale San Paolo, 80125 Napoli. Mio marito e io siamo venuti a Napoli per festeggiare il nostro 460 anniversario di matrimonio. Ma fin dal primo giorno è iniziato questo attacco acuto.

Non sapevo cosa mi stesse succedendo, ma so che mi faceva molto male e mi sentivo molto, molto male.

Il vostro team è stato compassionevole, estremamente disponibile. Ho 71 anni e, poiché ho vissuto negli Stati Uniti, in Repubblica Ceca, in Austria e nei Paesi Bassi, sono stata ricoverata in ospedale in quei paesi (tonsille, reazione alla penicillina, intossicazione alimentare, parto). Non ho mai ricevuto le cure straordinarie del vostro personale infermieristico e la disponibilità e l'aiuto dei vostri dottori.

Ecco un riassunto della mia esperienza:

1. Sono andata due volte al pronto soccorso in ambulanza. Il tempo di attesa per farmi visitare da un medico è stato breve sia il 10 che l'Il dicembre 2024. Breve anche al reparto chirurgico del San Paolo dopo una seconda ecografia che mostrava una cistifellea infiammata da calcoli biliari.

2. Fortunatamente, l’11 dicembre, il dottore ha deciso che ero malata e che dovevo essere ricoverata nel reparto chirurgico del San Paolo dopo una seconda ecografia che mostrava una cistifellea infiammata da calcoli biliari.

3. Le stanze del reparto erano fantastiche: super pulite, luminose con finestre, solo 3 pazienti al massimo per stanza. I letti erano eccellenti. Le infermiere venivano ogni giorno per dare lenzuola pulite, il che mi faceva sentire così bene.

4. Il personale infermieristico era eccellente!!!! Alcuni parlavano inglese, altri no e abbiamo usato Google Translate con grande successo. Erano gentili, premurosi, divertenti, disponibili. Negli Stati Uniti, se chiami l'infermiera per chiedere aiuto, potrebbero volerci 30 minuti. Ogni volta al ROS. Paolo, arrivavano in meno di 2 minuti. Non erano mai arrabbiati o impazienti. Quando avevo domande su cibo o farmacia, si rivolgevano immediatamente a un medico e mi davano una risposta immediata.

5. Medici: incredibili! Disponibili. Compassionevoli. Proattivi. Gentile. Competenti. Parlano inglese. Buon senso dell'umorismo.

Mi fate quasi venire voglia di trasferirmi a Napoli per essere vicino al vostro ospedale. ln futuro, speriamo di tornare a Napoli in salute. E mangeremo la pizza insieme! Con affetto e grazie, Julia.