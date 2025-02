Porta Capuana: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia In manette un 29enne di nazionalità nigeriana

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 29enne nigeriano, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bolla, all’angolo con via Carriera Grande, hanno notato un uomo che stava per consegnare qualcosa ad un’altra persona, l'uomo, avvedutosi della loro presenza, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 10 bustine di marijuana e di 40 euro.